En svakere arbeidsmarkedsrapport enn ventet skapte ny usikkerhet hos investorene på børsene i New York fredag. Børsene falt, men for uken ble det likevel en liten oppgang.

Dow Jones svinget mellom pluss og minus, men endte til slutt marginalt ned 0,03 prosent til 34.746,25. For uken ble det en oppgang på 1,2 prosent.

S&P 500 endte ned 0,19 prosent til 4.391,34. For uken steg den brede indeksen 0,8 prosent.

Nasdaq falt 0,51 prosent til 14.579,54. For uken ble den en liten oppgang på 0,1 prosent.

SMB-indeksen Russell 2000 falt 0,8 prosent. VIX-indeksen falt 3,4 prosent til 18,87.

Oljeprisen i fokus

17 av de 30 aksjene som inngår i Dow Jones-indeksen falt, mens 12 steg og Microsoft var uendret.

Energisektoren steg mest. Chevron ble vinneren av tungvekterne med en oppgang på 2,3 prosent til 108,08 dollar på oppgang i oljeprisen. Exxon Mobil steg 2,6 prosent til 62,21 dollar.

Merck & Co. ble dagens taper med en nedgang på 1,5 prosent. Apple falt 0,3 prosent til 142,90 dollar, mens Tesla endte ned 1,1 prosent til 785,17 dollar.

Alibaba hadde den beste børsdagen på fire år torsdag, med en oppgang på 8,3 prosent torsdag. Fredag steg aksjen nye 3,5 prosent. Oppgangen kom i kjølvannet av nyheten om at USA og Kina har avtalt å møtes digitalt, men oppturen kan også være at aksjen hadde falt mye og nok. Nyheten om at legenden Charlie Munger (97) nær doblet beholdningen av Alibaba-aksjer i 3. kvartal, ifølge Marketwatch.

Olje, gull, bitcoin og rente

Oljeprisen steg og WTI-oljen steg 1,3 prosent til 79,35 dollar og uken endte dermed en oppgang på knappe 5 prosent. Brent steg 0,5 prosent til 82,39 dollar. Naturgass falt tilbake 2,0 prosent fra det høyeste nivået på 13 år, ifølge Marketwatch, og endte ned 1,0 prosent for uken.

Gullprisen falt marginalt til 1.756,70 dollar. Bitcoin steg og futures for desember endte opp 730 dollar til 55.845 dollar.

Til tross for den svakere arbeidsmarkedsrapporten steg 10-års renten og endte uken på 1,61 prosent. Oppgangen for uken var det høyeste på en måned, ifølge Marketwatch. 30-års renten steg til 2,16 prosent, mens 2-års renten steg til 0,32 prosent.