Blandet start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,3 prosent og står i 14.532,49 poeng mens Dow Jones står i 34.800,92 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.386,38 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,3 prosent til 19,76.

Senere denne uken skal store selskaper som JP Morgan, Bank of America og Wells Fargo presentere sine kvartalstall.

Fredagens månedlige arbeidsmarkedsrapport viste at det ble skapt 194.000 nye arbeidsplasser utenfor landbrukssektoren i USA i september, godt under forventningene på 500.000.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov skriver i en oppdatering fra Handelsbanken at sysselsettingsveksten har vært svakere enn forventet de siste månedene. Samtidig er yrkesdeltagelsen fortsatt på lave nivåer.

«Det er nettopp dette som er dilemmaet til Fed: Det lugger i realøkonomien, noe som isolert sett taler for en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Mens inflasjonspresset heller tilsier en strammere pengepolitikk», skriver Gonsholt Hov.