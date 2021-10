Etter mandagens kunngjøring fra ExxonMobil om å bygge sitt første store anlegg for plastavfall i Texas høyner Agilyx sitt mellomlangsiktige mål for samarbeidet med ExxonMobil. Plastaksjen er opp 3,32 prosent til 29,55 kroner.

Harmonychain har inngått en avtale med et 19 dager gammelt Dubai-basert selskap som trolig har tette bånd til finansakrobaten Thomas Øye. Aksjen er opp 0,64 prosent til 0,85 kroner.

Mintra har kommet med ny guiding for tredje kvartal og hele 2021. Det sendte aksjen ned 29,2 prosent til 3,90 kroner på mandag, og aksjen fortsetter ned 19,23 prosent tirsdag.

Blant de ti mest omsatte aksjene er det kun Tomra som stiger, med 1,55 prosent. Tungvektere som Equinor er ned 1,36 prosent, Norsk Hydro er ned 0,56 prosent, mens DNB er ned 1,07 prosent.

Flere Røkke-selskaper har også en tung dag på børs så langt. Aker Carbon Capture er ned 4,67 prosent på dagens høyeste volum, Aker Offshore Wind er ned 0,7 prosent, Aker BP synker 0,77 prosent, Aker Solutions er ned 1,75 prosent, mens Aker Clean Hydrogen har flat utvikling.

Mandag kveld sendte Aker Offshore Wind ut en børsmelding om at Røkkes fornybarselskap Aker Horizons innkasserer én milliard kroner fra selskapet via et salg til det britiske fondet Baillie Gifford og to andre institusjonelle investorer.

Olje

Oljeprisen har flat utvikling etter en liten dupp tidlig tirsdag morgen, og brent-oljen står i 83,55 dollar, opp 0,04 prosent. WTI-oljen er opp 0,26 prosent til 80,29 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 83,95 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

«Det er fortsatt mye momentum igjen i oljerallyet og de grunnleggende forholdene er ekstremt gunstige», sier Craig Erlam, senior markedsanalytiker i OANDA, til Reuters.

«Vil det være overraskende å se oljen i tre sifre senere i år? Sannsynligvis ikke», legger han til.

De siste 30 dagene er brent-oljen opp 14,74 prosent til 83,60 dollar.