Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.533,28 poeng mens Dow Jones står i 34.516,03 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.368,66 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,60 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,0 prosent til 19,60.

I den siste World Economic Outlook-rapporten fra IMF forventes en global BNP-vekst på 5,9 prosent i år og 4,9 prosent neste år.

Bedringen i det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter, om enn svakere enn ventet.

«Med nedgang i ledigheten og økt sysselsetting, ligger det i kortene at det andre vilkåret som den amerikanske sentralbanken satte seg for å trappe ned verdipapirkjøpene, nemlig betydelig bedring i arbeidsmarkedet, er oppfylt. Likevel er det ikke å stikke under en stol at sysselsettingen for andre måned på rad ble langt under forventning», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Rekordhøye råvarepriser skapte usikkerhet blant de amerikanske investorene mandag. Ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen frykter mange at inflasjonen vil stige videre og at veksten vil falle som en følge av den siste tids prisutvikling i viktige råvarer som olje og gass.

«Om et slikt scenario skulle utspille seg så vil det være negativt for aksjemarkedet», skriver Berntsen i en rapport.