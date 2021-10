Etter å ha tilbrakt store deler av dagen i rødt, hentet Oslo Børs seg inn til en oppgang på 0,21 prosent tirsdag ettermiddag til 1.175,47 poeng.

Det er det høyeste nivået Oslo Børs har endt på noensinne. Børsen nådde også en all-time high intradag på 1.177,09 poeng.

Dagens bevegelser

Bergen Carbon Solutions ble dagens børsvinner med en oppgang på 15,1 prosent. Mandag kveld meldte selskapet at teknologidirektør Håvard Husby har kjøpt 3.650 aksjer i selskapet.

Flyselskapet Norse steg 3,9 prosent etter at selskapet meldte at det har ansatt en ny kommunikasjonsdirektør.

Vindservicerederiet Cadeler endte med en oppgang på 3,4 prosent etter at selskapet meldte om en kontrakt med et nederlandsk entreprenørselskap.

Røkkes Aker Horizons steg 6,5 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte at selskapet selger Aker Carbon Capture-aksjer for om lag én milliard kroner, og reduserer sin beholdning fra 49,28 til 42,33 prosent. Aker Carbon Capture endte ned 0,1 prosent etter meldingen.

Akobo Minerals meldte i morgentimene at det har mottatt testresultatene fra Peacocke og Simpson Laboratorium, hvor gullutvinningstestene på Segele indikerer og potensial for større enn forventet inntektsgenerering. Aksjen endte opp 5,2 prosent.

Carbon Transition , tidligere kjent som seismikkselskapet Axxis Geo Solutions, har gjort sin tredje investering under sin nye strategi ved å investere 40 millioner kroner i CO2 Capsol. Det likte investorene, som sendte kursen opp 9,7 prosent på børsen.

Industriselskapet Norske Skog har sikret en finansieringspakke på 265 millioner euro for europeiske emballasjeprosjekter. Aksjen endte dagen ned 0,5 prosent.

Oljeselskapet Okea endte dagen opp 7,1 prosent, etter en melding om at selskapet ikke ønsker å utvikle Vette-funnet ytterligere på grunn av manglende finansiell robusthet.

Mintra la mandag frem en ny guiding for tredje kvartal og hele 2021, og aksjen falt betydelig. Aksjen fortsatte nedgangen med ytterliggere 23,1 prosent tirsdag, som betyr at aksjekursen har falt med over 45 prosent denne uken.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje omsatt for om lag 83,23 dollar, en nedgang på 0,4 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen ble omsatt for 80,48 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets påpekte i en oppdatering tirsdag morgen at energikrisen i Kina fortsetter å utfolde seg, med kullpriser som går til himmels. Han viste til et oppslag i Financial Times om et rush etter dieselgeneratorer fra fabrikker, og at leieprisene for slike generatorer har doblet seg siden Kina innførte strømrasjonering i september.

Enn så lenge mener senioranalytiker Craig Erlam i Oanda det er liten grunn til å bekymre seg for nedsiden i oljeprisene.

«Det er fortsatt mye momentum igjen i oljerallyet og de grunnleggende forholdene er ekstremt gunstige. Vil det være overraskende å se en tresifret oljepris senere i år? Sannsynligvis ikke», skrev han i en oppdatering mandag.