Flat dag på Wall Street

Dagens handelsdag på Wall Street endte med marginal nedgang.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,34 prosent til 34.384,34 poeng.

endte ned 0,34 prosent til 34.384,34 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen falt med 0,24 prosent, og endte i 4.350,65 poeng.

-indeksen falt med 0,24 prosent, og endte i 4.350,65 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq hentet seg sterkt inn etter åpning, men endte likevel ned 0,14 prosent til 14.465,92 poeng.

Olje

Oljeprisen holder seg fortsatt sterk etter hva som har vært en solid oppgangen de seneste ukene.

Ved børsslutt på Wall Street er brent-oljen ned marginale 0,38 prosent, og ett fat koster nå 83,28 dollar. Samtidig er WTI-oljen opp 0,08 prosent til 80,54 dollar pr. fat.

Med dette nærmer oljeprisen seg det høyeste på syv år.

Råvarer

Etter mandagens bekymringer vedrørende den seneste tidens rekyl i råvarepriser, falt flere av råvarene som mandag nådde nylige toppnoteringer.

Aluminium handles nå på det høyeste nivået siden 2008. Kobber følger like etter med sin høyeste notering siden 2011.

Bevegelser

VIX-indeksen, også kjent som fryktindeksen, forble uendret etter tirsdagens handel. Indeksen, som måler volatilitet i markedet basert på S&P 500 indeksopsjoner, bekrefter at markedet er avventende for hva som trolig blir et noe mer turbulent 3. kvartal.

Kryptovaluta

Kryptomarkedet var noe mer turbulent ved tirsdagens handel.

Ved handelsslutt på Wall Street hadde Bitcoin falt med 3,96 prosent, men holder seg likevel over 50.000 dollar pr. coin. Med det handles nå en bitcoin for 54.920 dollar.

Av de andre store kryptovalutaene endte både Ethereum og XRP ned, henholdsvis med 1,05 og 2,83 prosent.