Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 14.545,96 poeng mens Dow Jones står i 34.400,53 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.359,61 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,58 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,1 prosent til 19,64.

JPMorgan Chase & Co. fikk et resultat etter skatt på 11,7 milliarder dollar, opp fra 9,4 milliarder dollar i samme periode i fjor. Aksjen faller 1 prosent i åpningsminuttene.

Viktige tall

Konsumprisveksten i USA var på 5,4 prosent i september, viser nye tall onsdag. På forhånd var det ventet en uendret inflasjon på 5,3 prosent. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer priser på mat og energi, oppgis til 4,0 prosent, hvilket var i tråd med forventningene.

Mange investorer har ventet i spenning på dagens inflasjonstall. Nordnet-analytiker Roger Berntsen peker på at de er særdeles viktige for veien videre i aksjemarkedet.

– Vil inflasjonen holde seg høy? Det vil i så fall påvirke rentesettingen fra Fed, som igjen vil påvirke verdens børser, sa Berntsen til Finansavisen tidligere onsdag.

I ettermiddag offentliggjøres referatet fra forrige rentemøte i den amerikanske sentralbanken.