Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 14.702,76 poeng mens Dow Jones står i 34.786,02 poeng etter en oppgang på 1,2 prosent. S&P 500 stiger 0,9 prosent til 4.404,70 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,53 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,1 prosent til 17,51.

Torsdag har store selskaper som Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo og Citigroup presentert sine kvartalstall. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen stiger de to førstnevnte henholdsvis 3,2 prosent og 1,4 prosent mens de to sistnevnte faller henholdsvis 0,8 prosent og 0,2 prosent.

Nye tall

293.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 9. oktober. På forhånd var det ventet et antall på 319.000, ifølge Trading Economics.

Samtidig har det blitt kjent at produsentprisene i USA økte med 0,5 prosent i september, sammenlignet med måneden før. Her var det ventet en oppgang på 0,6 prosent.

Onsdagens inflasjonstall

Onsdagens viktige inflasjonstall viste en fortsatt høy prisvekst i USA.

«Den underliggende prisveksten i amerikansk økonomien er på fire prosent, som er det dobbelte av sentralbankens langsiktige mål på to prosent. Såfremt inflasjonen ikke kommer ned på kort/mellomlang sikt vil den amerikanske sentralbanken måtte heve styringsrenten tidligere enn antatt», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Analytikeren minner om at høyere renter isolert sett er negativt for aksjemarkedene. I et intervju med Finansavisen onsdag understreket Berntsen at det er to faktorer som vil påvirke utviklingen i aksjemarkedet fremover.

Den amerikanske sentralbankens referat fra rentemøtet i september, som ble offentliggjort onsdag, viste ifølge DNB Markets at det var bred enighet om behovet for å komme i gang med nedtrapping av verdipapirkjøpene.