Oslo Børs åpnet opp fredag morgen, men snudde raskt og klokken 14.10 er hovedindeksen ned over 0,5 prosent til 1.193,58.

Hittil er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for over 3 milliarder kroner.

Opptur

Aksjen som fredag stiger mest er Norbit , som nå er opp 11,8 prosent til 35,00 kroner. Det skjer etter at Reitan Kapital torsdag ettermiddag punget ut 50 millioner kroner for aksjer i tech-selskapet.

DLT har fredag utnevnt Andreas Arnesen som ny sjef for Investor Relations. Aksjen er opp 5,1 prosent til 9,20 kroner.

Også Pryme stiger markant, og er nå opp 8,1 prosent til 44,10 kroner. Styremedlem Boudewijn van Vliet sikret seg i dag aksjer for nær 3,7 millioner kroner . Også i forrige uke sikret han seg aksjer.

Grieg Seafood slaktet i tredje kvartal mindre enn det de på forhånd hadde guidet. Aksjen stiger likevel 3,1 prosent til 92,45 kroner.

Dagens foreløpig mest omsatte aksje er Nordic Semiconductor, som styrkes 2 prosent til 279,80 kroner.

I rødt

Blant tungvekterne faller Nel 4,8 prosent til 13,55 kroner, mens Atea er ned 2,9 prosent til 150 kroner.

Dagens foreløpig største taper er Ocean Sun, som faller 10,1 prosent til 17,08 kroner. Huddly følger nærmest på minus 9,6 prosent til 3,01 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene har trukket ytterligere oppover utover ettermiddagen, og frontkontrakten for Brent-oljen stiger 1,1 prosent til 84,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger én prosent til 82,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 83,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Denne energikrisen, spesielt for kull og gass, har virkelig presset energikomplekset høyere, og olje har tjent som et resultat av det. Du ser nå på et trangt vindu hvor ting kan strammes til betydelig, men det kommer til være veldig væravhengig, sier råvareanalytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,7 prosent til 229 kroner, mens Aker BP er ned 0,9 prosent til 325 kroner. Sistnevnte ser nå at årsproduksjonen vil ende opp i den lave enden av guidingen på 210-220.000 fat pr. dag.

DNO stiger på sin side 1,5 prosent til 12,32 kroner. Tidligere denne uken gikk Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen ut med en ny kjøpsanbefaling med kursmål 18 kroner, noe som indikerer en oppside på nesten 50 prosent fra dagens nivåer.

Okea stiger 5,5 prosent til 27 kroner etter å ha lagt frem en ny oppdatering. Selskapet hadde i tredje kvartal inntekter på én milliard kroner, noe som er et betydelig løft fra samme periode i fjor.