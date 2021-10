Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.865,13 poeng mens Dow Jones står i 35.128,92 poeng etter en oppgang på 0,6 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.459,29 poeng.

Goldman Sachs stiger 2,4 prosent etter å ha levert bedre kvartalstall enn forventet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,9 prosent til 16,54.

Empire Manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, endte på 19,8 poeng i september, ifølge New York Federal Reserve. Ifølge Trading Economic var det ventet en indeks på 27.

Samtidig har det blitt kjent at detaljhandelen i USA økte med 0,7 prosent i september. Her var det ventet en nedgang på 0,2 prosent.

«Forrige ukes stagflasjonsfrykt har avtatt, på tross av høye inflasjonstall fra USA. Tallene er imidlertid ikke så skremmende som en kan få inntrykk av ved første øyekast», skriver Nordea i en oppdatering.

Kvartalssesong

Ifølge Nordea har markedet i stedet vendt fokuset mot kvartalssesongen, hvor de store bankene i USA er først ute med sine stall.

«Knalltall fra en rekke store selskaper bidro til børsrally på Wall Street torsdag. Dersom denne trenden fortsetter kan det de globale aksjemarkedene igjen finne fotfeste etter to turbulente måneder», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

I et intervju med Finansavisen onsdag understreket Berntsen at det er to faktorer som vil påvirke utviklingen i aksjemarkedet fremover.