Grønn ukeslutt på Wall Street – oljeprisen fortsetter å stige

De tre ledende indeksene på Wall Street endte alle uken på høyere nivåer enn de startet. Slik gikk det på ukens siste børsdag:

Industriindeksen Dow Jones klatret mest av de tre, med en oppgang på 1,09 prosent til 35.294 poeng.

klatret mest av de tre, med en oppgang på 1,09 prosent til 35.294 poeng. Den brede S&P 500 la på seg 0,75 prosent til 4.471 poeng.

la på seg 0,75 prosent til 4.471 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq gikk opp med 0,50 prosent til 14.897 poeng.

Vix-indeksen – et mål på den forventede volatiliteten på S&P 500 de neste 30 dagene – gikk i løpet av handelsdagen ned 2,73 prosent, til 16,40. Tall over 20 vitner om større usikkerhet i markedene. Det betyr at det nå observeres mindre usikkerhet i markedet.

Oljeprisen steg også i løpet av dagen. Et fat med nordsjøolje Brent gikk opp 0,88 prosent til 84,74 dollar fatet. WTI-oljen gikk opp med 1,16 prosent til 82,25 dollar fatet.

Bitcoin har steget 6 prosent de siste 24 timene. Det har [på nytt] tatt prisen på en enhet av kryptovalutaen over 60.000 dollar. Fredag kveld lå prisen på 61.200 dollar.