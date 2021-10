Rødt på New York-børsen – fryktindeksen stiger

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har både Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt 0,4 prosent.

På taperlisten finner vi selskaper som Apple og Microsoft med kursfall på henholdsvis 1,0 prosent og 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,8 prosent til 17,64.

Ingvild Borgen, valuta- og renteanalytiker i DNB Markets, skriver i en rapport at oppgangen i tiårsrenten ser ut til å være drevet av oppgang i rentene med kortere løpetid, samtidig som markedet priser inn høyere sannsynlighet for en renteheving fra Fed neste år.

Hun mener forrige ukes solide detaljhandelstall kan ha bidratt til det.

«Makrofesten etter gjenåpningen er over, og makrotallene i dag er mer variable. Vi ser blant annet gjenhentingen i arbeidsmarkedet tar tid å, og til tross for at det fortsatt er rekordmange ledige jobber, vokser sysselsettingen mindre enn ventet», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.