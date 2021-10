Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter drøyt 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.207,59, opp 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 577 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,90 prosent til 84,91 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,97 prosent til 82,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 85,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor faller 0,71 prosent til 232,05 kroner, mens Aker BP er ned 0,20 prosent til 12,35 kroner.

Opptur

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling endte mandag opp 13,9 prosent, og stiger tirsdag ytterligere 10,08 prosent til 16,60 kroner.

Selskapet har kansellert alle sine nybygg og eier nå ingen rigger. ABG-analytiker Lukas Daul uttalte mandag at oppsiden i aksjen nå ligger i kravene mot verftet.

Nordic Nanovector klatrer hele 8,30 prosent til 28,46 kroner. Biotekselskapet kunne i morges melde at de har inngått et forskningssamarbeid med University of Pennsylvania.

Cadeler styrkes 4,68 prosent til 34,78 kroner. Under mandagens program av Investordagene 2021 hadde energianalytiker John Olaisen stor tro på aksjen, som han mener er en soleklar doblingskandidat.

Blant de aller mest omsatte aksjene stiger Nel 3,62 prosent til 13,47 kroner, mens Aker Carbon Capture er opp 5,93 prosent til 28,39 kroner.

I rødt

Pasientsky gjorde mandag et hopp på nesten 30 prosent etter at toppsjef Kristian Ikast i danske Børsen spådde kometvekst for selskapet og sa at aksjen er verdt 50 prosent mer verdt.

Like etterpå ble sitater om kometvekst og milliardpotensial børsmeldt i Norge. – Vi skal være mer forsiktige fremover, sa Ikast til Finansavisen mandag.

Tirsdag faller aksjen tilbake 9,39 prosent til 4,01 kroner.

Blant tungvekterne faller DNB 0,85 prosent til 209,00 kroner, mens Kahoot svekkes 0,83 prosent til 59,80 kroner.