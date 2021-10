Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.070,23 poeng mens Dow Jones står i 35.383,94 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.500,21 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,61 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,2 prosent til 16,12.

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet mener oppløftende tall fra en rekke giganter har gjort noe med stemningen i markedet de siste dagene. Samtidig minner han om at de underliggende forholdene i verdensøkonomien, slik som vekst og inflasjonsutsikter, ikke har blitt bedre.

«Fremdeles er inflasjonen høy og veksten skjør som en følge av rekordhøye råvarepriser (olje, gass, kobber, aluminium) og en rekke flaskehalser i økonomien (transportproblemer, mangel på viktige komponenter og arbeidskraft)», skriver Berntsen i en oppdatering.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, ser fortsatt utfordringer for amerikansk industri etter at mandagens tall viste et overraskende fall i totalproduksjonen. Han mener det dels kan knyttes opp mot orkanen Ida

«Men mer generelt er produksjonen fortsatt rammet av kapasitetsproblemer og mangel på essensielle komponenter, især halvledere. Tallene illustrerer at disse utfordringene ser ut til å vare stadig lenger», skriver Gonsholt Hov i en rapport.