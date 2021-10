Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,24 prosent til 1.207,09 poeng.

Dagens bevegelser

Shippingaksjene på Oslo Børs fikk seg en oppsving, der MPC Container Ships steg 5,8 prosent, Frontline 3,6 prosent og Golden Ocean Group 3,2 prosent.

SoftOx Solutions steg 7,3 prosent etter at selskapet meldte at den første pasienten er inkludert i den kliniske studien SBE-01, hvor mennesker blir behandlet med SoftOx' produkt for infeksjoner i alvorlige, kroniske sår.

Teknologiselskapet Zwipe hoppet 12,4 prosent etter at selskapet meldte om et samarbeid med chilenske IC Payment for levering av biometriske betalingskort til banker i Latin-Amerika og Karibien.

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling steg tirsdag videre med en 4,9 prosents oppgang. Selskapet har kansellert alle sine nybygg og eier nå ingen rigger. ABG-analytiker Lukas Daul uttalte mandag at oppsiden i aksjen nå ligger i kravene mot verftet.

Nordic Nanovector endte dagen opp 5,7 prosent ved lunsjtider. Biotekselskapet kunne i morges melde at de har inngått et forskningssamarbeid med University of Pennsylvania.

Cadeler ble styrket med en oppgang på 4,8 prosent tirsdag. Under mandagens program av Investordagene 2021 hadde energianalytiker John Olaisen stor tro på aksjen, som han mener er en soleklar doblingskandidat.

Pasientsky gjorde mandag et hopp på nesten 30 prosent etter at toppsjef Kristian Ikast i danske Børsen spådde kometvekst for selskapet og sa at aksjen er verdt 50 prosent mer verdt. Like etterpå ble sitater om kometvekst og milliardpotensial børsmeldt i Norge. – Vi skal være mer forsiktige fremover, sa Ikast til Finansavisen mandag. Tirsdag falt aksjen tilbake 9,6 prosent.

Webstep steg 8,6 prosent etter at meglerhuset Pareto Securitites tok opp dekning av aksjen med kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner aksjen. Aksjen endte på 34,20 kroner.

Multiconsult endte opp 4,8 prosent tirsdag etter at selskapet ble valgt som rådgiver for en detaljert reguleringsplan og foreløpig design for utviklingen av en vei og bro ved Fetsund av Statens Vegvesen.

Av energiaksjene på Oslo Børs endte Equinor ned 0,8 prosent, Aker BP ned 0,3 prosent og DNO opp 1,8 prosent.

Nel steg 2,8 prosent til tross for at meglerhuset JP Morgan oppdaterte kursmålet sitt og nedjusterte det ned til 13 kroner fra tidligere 15 kroner pr. aksje. Aksjen stengte på 13,36 kroner aksjen.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (brent spot) omsatt for 84,03 dollar, en nedgang på 0,1 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 81,36 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil stige med 77.000 fat pr. dag til 8,219 millioner fat pr. dag i november 2021 fra måneden før, fremgår det av EIAs månedlige «Drilling Productivity Report» publisert mandag.

I oktober ventes skiferoljeproduksjonen nå på 8,142 millioner fat pr dag, oppjustert fra 8,135 millioner fat pr. dag ved forrige rapport.