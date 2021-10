Saken oppdateres

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.211,21 opp 0,34 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 895 millioner kroner.

Bevegelser

AutoStore sendte i natt ut en melding om at bokbyggingsprosessen var ferdig og at kursen ble satt til 31 kroner. Det priser selskapet til 103 milliarder kroner. Aksjen er opp 11,55 prosent til 34,58 kroner.

REC Silicon driftsresultat før av- og nedskrivninger falt kraftig og endte på minus 3,7 millioner dollar i tredje kvartal. Selskapet skylder på høye strømpriser. Aksjen er ned 7,06 prosent til 12,65 kroner.

Gjensidige fikk et resultat før skatt på 2 milliarder kroner i tredje kvartal og vil dele ut 2 milliarder i et ekstraordinært utbytte. Det sender aksjen opp 1,73 prosent til 206,1 kroner.

MPC Container Ships har inngått en salgskontrakt for seks skip, og sikret ny finansiering med Hamburg Commercial Bank. Nyheten blir godt mottatt av investorene og stiger 5,37 prosent til 21,60 kroner.

Yara fikk et resultat før skatt på minus 50 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra pluss 385 millioner dollar i samme periode i fjor. Industriaksjen er opp 0,23 prosent til 428 kroner.

Veidekke venter flat utvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet til og med 2023, og hovedtrekkene i markedet ser ut til å utvikle seg relativt likt i de tre landene, ifølge en markedsoppdatering onsdag. Aksjen er ned 2,21 prosent til 114,8 kroner.

Panoro Energys nettoproduksjon for de første ni månedene på pro-forma basis var i gjennomsnitt 7.500 fat oljeekvivalenter pr. dag, og selskapet sikter fortsatt mot nettoproduksjon på 9.500 fat oljeekvivalenter pr. dag mot utgangen av 2021. Aksjen er ned 0,99 prosent til 25,0 kroner.

BW Energy satt igjen med en lavere kontantbalanse i slutten av tredje kvartal, sammenlignet med andre kvartal. Energiaksjen er ned 1,86 prosent til 31,6 kroner.

Etter gjennomført pliktig bud på Avance Gas har John Fredriksen og hans selskaper økt til 77,3 prosent i gassrederiet. Aksjen er ned 0,15 prosent til 39,24 kroner.

Targovax har ansatt Dr. Erik Digman Wiklund til ny adm. direktør i selskapet. Aksjen er ned 1,04 prosent til 6,69 kroner.

Olje

Oljeprisen svekker seg onsdag morgen og brent-oljen er ned 1,75 prosent til 83,66 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,73 prosent til 81,77 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,22 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Fallet kom i natt kom etter at den kinesiske regjeringen har flagget at den er på utkikk etter å temme rekordhøye kullpriser, og at den ville sikre at kullgruvene opererer med full kapasitet for å lette på strømmangelen.

I tillegg er oljemarkedet også presset av data fra American Petroleum Institute (API), som viste at amerikanske råoljelagre steg med 3,3 millioner fat forrige uke, ifølge markedskilder Reuters har vært i kontakt med.