Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 15.148,45 poeng mens Dow Jones står i 35.4803,28 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.527,04 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,63 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 15,58. En bitcoin omsettes for 64.406 dollar, opp 2,9 prosent.

Baker Hughes faller 2,2 prosent i åpningsminuttene etter å ha lagt frem kvartalstall som var dårligere enn ventet.

Det ble en ny og solid oppgang i USA-børsene tirsdag. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken understreker at driveren nok en gang er gode selskapsresultater, som for aksjemarkedets del ser ut til å trumfe uroen rundt inflasjonsoppgangen.

Sjeføkonomen anbefaler å følge med på Beige Book fra USA som offentliggjøres i kveld, hvor det gis informasjon om det aktuelle vekstbildet for de ulike Fed-distriktene. Han mener det blir viktig å se om Beige Book nå underbygger forventningene om ny vekstoppgang fremover.