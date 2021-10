Blandet stemning på Wall Street

På børsene i New York endte to av tre nøkkelindekser svakt i grønt onsdag og Dow Jones var nær all-time high.

Industriindeksen Dow Jones ble dagens vinner, og endte opp 0,43 prosent til 35.609,93 poeng.

ble dagens vinner, og endte opp 0,43 prosent til 35.609,93 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte dagen opp 0,37 prosent, og står nå i 4.536,37 poeng.

-indeksen endte dagen opp 0,37 prosent, og står nå i 4.536,37 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen i rødt, og sank 0,05 prosent til 15.121.68 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,63 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,8 prosent til 15,58.

Olje

Oljeprisen fikk seg en opptur onsdag, og brent-oljen er ved stengetid på Wall Street opp 0,74 prosent til 85,75 dollar per fat. Så langt har 2021 vært et eventyrlig år for oljeprisen, som med dagens utvikling er opp 102 prosent siden samme tid i fjor.

Videre stiger også WTI-oljen med 0,98 prosent, og ett fat koster nå 83,25 dollar.

Onsdag kom det også nye tall om norsk oljeproduksjon. Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,02 millioner fat pr. dag, ned 3,3 prosent fra august. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,04 millioner fat pr. dag.

Bevegelser

Tesla slapp tredjekvartalstall onsdag, der de kunne vise til en omsetning på nesten 13,8 milliarder dollar, sammenliknet med 8,8 milliarder samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på rundt 57 prosent. Dette var dog under analytikernes estimater.

Resultat etter skatt endte på 1,6 milliarder dollar, opp 389 prosent fra samme kvartal i fjor.

Aksjen endte dagen opp 0,18 prosent til 865,8 dollar før tallene ble sluppet og falt 0,7 prosent i etterhandelen.

Det Fredriksen-kontrollerte tørrbulkrederiet Golden Ocean Group , som er notert på både Oslo Børs og Nasdaq, fikk seg en nedtur onsdag. På Nasdaq endte aksjen ned 1,47 prosent, etter en dag med oppgang i baltic dry-indeksen.

Oljeselskapet ExxonMobil steg svakt med 0,53 prosent, og aksjen står nå i 63,85 dollar. Dette kommer etter at selskapet informerte om at vurderer å gå ut av flere store prosjekter.

Facebook utviklet seg relativt flatt onsdag, og endte dagen opp 0,23 prosent til en kurs på 340,78 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet ble bøtelagt i Storbritannia i forbindelse med oppkjøpet av Giphy.

Kryptovaluta

Bitcoin fortsatte den kraftige oppturen til nye rekorder og endte dagen opp 2,44 prosent, og én coin koster nå 65.820,2 dollar.

Videre stiger både ethereum og XRP, henholdsvis med 5,51 og 4,56 prosent.