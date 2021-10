Røde kinesiske børser etter mageplask for Evergrande

I Japan synker Nikkei 0,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,46 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,29 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,17 prosent.

I India stiger Sensex 0,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,22 prosent, mens Straits Times i Singapore synker 0,03 prosent.

Evergrande-fall

Det skadeskutte kinesiske eiendomsselskapet Evergrande falt 9,83 prosent fra start i torsdagens handel, etter at det igjen ble mulig å handle aksjen etter mer enn to uker suspensjon.

Selskapet meldte i en melding sent onsdag kveld at avtalen om å selge 50,1 prosent av eiendomstjenestene til utvikleren Hopson ikke ble noe av.

Evergrande har allerede droppet flere betalinger på sine obligasjoner, og advarer mot at «det ikke er noen garanti for at gruppen vil kunne møte sine økonomiske forpliktelser under de nåværende finansieringsavtalene og andre kontrakter», melder CNBC.

Evergrande Property Service Group, som også ble handlet igjen i dag, torsdag, raste 8,9 prosent, mens Hopson steg mer enn fem prosent fra start.

Vi tar også med at Sør-Koreas eksport steg med 36,1 prosent i oktober på årsbasis, mens importen var opp 48 prosent, viser foreløpige tall, ifølge The Korea Herald.