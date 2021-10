Nel steg 21 prosent på rød børs

De store utslagene er i tråd med spådommen fra Forte Trønder-forvalter Stein Frode Aaseng i forrige uke. Han pekte på til dels ekstreme kursutslag i de foregående kvartalene.

– I syklisk sektor er det nå priset inn mange gode tall, og det er ikke mye rom for skuffelser. Samtidig har makrotallene gjennom kvartalet gitt positive signaler om at den økonomiske veksten holder stand, men også skapt relativt høye forventninger til selskapenes inntjening i forkant, sa han.

– Overdrevent Nel-rally

På den positive siden spratt Nel opp 21,3 prosent til 16,75 kroner på dagens fjerde høyeste volum etter en rapport som viste at ordrene har stanset helt opp. Samtidig legger kraftig økte kostnader press på marginene, og selskapet tapte mer penger enn forventet i tredje kvartal.

Pareto-analytiker Gard Aarvik tror økt omsetning blir godt tatt imot av markedet, men er ikke nevneverdig imponert.

– Det er nok de rekordhøye inntektene over forventning som sender aksjen opp i dag. Når det er sagt, så var kostnadene til gjengjeld høyere enn ventet. Det gjorde at driftsresultatet var som ventet og ordreinngangen var svak, så vi synes oppgangen i dag er overdrevet, sier i et intervju med Finansavisen.

Samtidig slår SpareBank1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss ben under inntjeningen for selskapet fremover.

Røkke-selskap i vinden

DNB knuste på sin side forventningene med nesten 20 prosent og leverte sitt sterkeste tredje kvartal noensinne. Markedet reagerte med å sende aksjen opp 1,3 prosent til 214,60 kroner.

PGS fortsetter å tape penger, og i tredje kvartal ble tapet langt høyere enn ventet. Aksjen falt 4,0 prosent til 3,84 kroner.

Borregaard doblet overskuddet fra tredje kvartal i fjor, og tjente godt over forventning, men falt også 4,0 prosent – til 214,50 kroner.

Aker Offshore Wind fikk et EBITDA-resultat på minus 71,3 millioner kroner i tredje kvartal. Ledelsen har ståltro på industrialiseringen av havvind, og aksjen endte opp 9,4 prosent til 5,51 kroner.

Pangstart for Autostore

Ellers merker vi oss at AutoStore fortsatte oppgangen etter gårsdagens børsdebut på kurs 31 kroner. En prising på 103 milliarder kroner gjorde selskapet til den nest største børsnoteringen i Norge noensinne, kun slått av daværende Statoils inntog på børs i 2001. Aksjen steg torsdag over 8,5 prosent til 34,73 kroner, og er dermed opp over 11 prosent på sine to første dager.

Ultimovacs steg 12,6 prosent til 148,60 kroner etter en dobbel «fast track»-betegnelse av det amerikanske mattilsynet (FDA) for UV1 i kombinasjon med sjekkpunktshemmer ved avansert ondartet melanom, enten som tilleggsbehandling til pembrolizumab eller tilleggsterapi til ipilimumab.

Komplett Bank falt 14,3 prosent til 7,57 kroner etter en gjennomgang av utlånsporteføljen som vil ha en netto negativ effekt i tredje kvartal på 410 millioner kroner.

Vi tar også med at Desert Control spratt opp 7,2 prosent til 27,95 kroner etter å ha sluppet foreløpige og positive tall fra pilotprosjektet med Mawarid. Selskapene vil utvide prosjektet til en andre fase.