Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen, Dow Jones og S&P 500 falt 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,66 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,3 prosent til 15,85.

Tesla faller 0,7 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall onsdag kveld.

Makro

290.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 16. oktober, melder USAs arbeidsdepartement. Dette er den laveste noteringen siden 14. mars 2020. Konsensus pekte mot 300.000 førstegangssøkere.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed) kom inn på 23,8 i oktober, ned fra 30,7 i september. Konsensus pekte mot en indeks på 25,0.

Vekstproblematikk

«Resultatsesongen har så vidt kommet i gang. Derfor er denne ventet å prege markedet en god stund fremover. Når det er sagt, «inflasjonspøkelset» og generell vekstproblematikk i verdensøkonomien er også noe som opptar investorene i disse dager», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Han minner om at høye råvarepriser over lengre tid vil kunne straffe selskapenes inntjening frem i tid.

Covid-19

DNB Markets skriver i en oppdatering at det ikke bare er nøkkeltallene fra USA som tegner et litt dystrere bilde av ståa i verdensøkonomien akkurat nå. Også tallene på antall omkomne av Covid-19 har utviklet seg i en negativ retning. Både i USA, Storbritannia og eurosonen har smittetallene steget en god del siden i sommer.