Drøyt halvveis i torsdagens handel er bildet blandet på Wall Street.

Nasdaq har snudd opp etter fall i starten, og stiger i skrivende stund 0,3 prosent til 15.164,95. Dow Jones er ned 0,39 prosent til 35.472,30, mens den bredere S&P 500-indeksen er marginalt ned til 4.533,67.

Tesla-rally

IBM tynger Dow Jones med et fall på over 8 prosent etter at topplinjen sviktet for gigantens . to hovedvirksomheter – Global Services og Cloud/Cognitive Software – i tredje kvartal.

Tesla bidrar til å løfte Nasdaq med en oppgang på over 3 prosent etter at rapporten som ble lagt frem etter stengetid onsdag viste rekordinntjening.

American Airlines letter nesten 2 prosent etter å ha levert overskudd i tredje kvartal, hjulpet av føderal coronastøtte.

Blandet makro

På makrofronten søkte 290.000 amerikanere om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 16. oktober, den laveste noteringen siden 14. mars 2020. Konsensus pekte mot 300.000 førstegangssøkere.

Ellers falt industri-indeksen Philly Fed mer enn ventet , mens ledende indikatorer steg mindre enn ventet og bruktboligsalget overrasket på oppsiden.

Trump-aksje amok

SPAC-selskapet Digital World Acquisition Corp. (DWAC) dundret opp over 100 prosent før handelen ble pauset en kort periode. Etterpå fortsatte himmelferden, og aksjen har på det høyeste vært opp nesten 170 prosent.

USAs tidligere president Donald Trump benytter seg av DWAC for å børsnotere sitt eget medianettverk Trump Media & Technology Group, og de to selskapene meldte onsdag om en fusjonsavtale som priser Trumps nettverk til 1,7 milliarder dollar.

Nettverket skal ifølge CNBC også inkludere den sosiale mediaplattformen Truth Social, en plattform Trump hevder «skal stå opp mot big tech-tyranniet».

Samme kanal melder at DWAC torsdag var et av de mest populære selskapene på Reddits WallStreetBets-forum, en populær chattekanal for privatinvestorer.