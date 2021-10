Oslo Børs åpner ned

Hovedindeksen på Oslo Børs er etter 42 minutters handel ned 0,45 prosent til 1.208,51. Aksjer og egenkapitalbevis er omsatt for nærmere 900 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker motsatt vei, med tyske DAX og franske CAC 40 opp 0,3 og 0,5 prosent etter oppgang for de fleste Asia-børsene tidligere fredag.

Nel ned igjen

Norske Skog var ned nærmere 7 prosent de første minuttene, men har hentet seg inn og er nå ned 0,3 prosent til 37 kroner etter sine kvartalstall.

En annen av dagens tallfremleggere, Tomra, var først markant ned, men har hentet seg inn og er nå bare marginalt ned. SEB mener Tomra leverte et godt kvartal over konsensus totalt sett.

«Vår «first take» er at vi venter kun mindre justeringer i våre estimater, samtidig som vi venter en liten positiv reaksjon i dag», skrev meglerhuset ifølge TDN Direkt i en oppdatering i morges.

Aker Clean Hydrogen-sjefen opplyser at selskapet tar store steg, og selskapet belønnes med en oppgang på rundt prosenten til 6,98 kroner på sin rapport.

Nel spratt opp over 22 prosent på torsdagens kvartalsrapport, men korrigerer fredag ned over 6 prosent til 15,93 kroner på nest høyeste volum så langt.

Nordic Semiconductor ble på sin side straffet hardt for sin kvartalsrapport torsdag, men trekker opp over 3 prosent til 254,60 kroner så langt i dagens handel.

I tet etter gruvedom

På den positive siden finner vi også Nordic Mining, som trekker opp 5,7 prosent til 3,17 kroner etter at det heleide datterselskapet Nordic Rutile vant rettssaken mot Artic Mineral Resources (AMR) i Oslo Tingrett.

Dommen avslår AMRs krav på eksklusive rettigheter til gruvedrift ved Førdefjorden.

REC Silicon fortsetter oppgangen i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport, og stiger nye 3,3 prosent til 13,58 kroner.

Medvinden fortsetter for AutoStore, som trekker opp nye 8 prosent til 37,49 kroner. Dermed er aksjen opp over 20 prosent fra onsdagens introduksjonskurs.

Green Minerals utmerker seg med 3,6 prosent oppgang til 14,80 kroner etter sine kvartalstall fredag.

Oljeprisene i rødt

Oljeprisene trekker nedover fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-oljen faller 0,6 prosent til 84,10 dollar pr. fat, noe som er ned fra rundt 84,50 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 82,01 dollar pr. fat.

Investorene bekymrer seg for kritisk lave lagernivåer i Cushing, Oklahoma. Ifølge Bloomberg var Brent-oljen over 100 dollar forrige gang lagrene i USA var på like lavt nivå.

– Glem «fuel switching», OPEC+ og dollarsvekkelse. Dersom lagrene i Cushing fortsetter å synke kan dette bli veldig stygt, veldig fort, sier Mizuho Securities-direktør Bob Yawger til nyhetsbyrået.

Både Equinor og Aker BP faller rundt prosenten.