Børskjemper korrigerer etter store kursutslag

Oslo Børs har snudd fra fall til oppgang fredag ettermiddag – og så til fall igjen. Hovedindeksen er i 15.30-tiden ned 0,14 prosent til 1.212,31 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis hittil er rundt 3,2 milliarder kroner.

På det laveste har hovedindeksen vært nede i 1.205,96 fredag.

Oljeprisene stiger, imidlertid. Brent-oljen er opp 0,7 prosent til 85,30 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,9 prosent til 83,33 dollar fatet.

Equinor er ned 1,5 prosent. Aker BP faller 1,5 prosent.

Nordic Semiconductor er hittil nest mest omsatte aksje bak Equinor, og stiger rundt 7 prosent. Oppgangen kommer etter fall på hele 12 prosent torsdag etter at selskapet la frem kvartalstall og nye milliardmål.

Like bak er ukens store børsdebutant, AutoStore , som debuterte på Oslo Børs onsdag. Til tross for skyhøy verdsettelse, hev markedet seg over aksjer. Like før stengetid bestemte derimot investorene seg for å kaste kortene. Torsdag steg aksjen nær 9 prosent, og fredag fortsetter den opp rundt 6 prosent.

I likhet med Nordic Semiconductor korrigerer også Nel mye etter torsdagens store kursbevegelse. Nel steg hele 21 prosent torsdag, etter sine kvartalstall , men er fredag ned rundt 7 prosent. Fallet kommer samtidig som flere meglerhus har nedgradert aksjen.

DNB presenterte tidenes beste tredje kvartal torsdag, og er belønnet med høyere kursmål fra Nordea og SpareBank 1. Fredag ettermiddag er storbanken noe opp på Oslo Børs.



Kjell Inge Røkkes Aker Clean Hydrogen faller etter fremleggelsen av kvartalstall i morgentimene fredag. I 15.30-tiden er aksjen ned 0,1 prosent.

Fredag har følgende selskaper også fremlagt kvartalstall:

Norske Skog bedret sitt driftsresultat før av- og nedskrivninger fra 17 millioner kroner i andre kvartal til 111 millioner kroner i tredje.

før av- og nedskrivninger fra 17 millioner kroner i andre kvartal til 111 millioner kroner i tredje. Tomra Systems slo estimatene og endte tredje kvartal med driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner.

slo estimatene og endte tredje kvartal med driftsinntekter på 2,8 milliarder kroner. Medistim økte salgsinntektene med 22,5 prosent i tredje kvartal, mens overskuddet før skatt økte med 4,4 millioner kroner.

økte salgsinntektene med 22,5 prosent i tredje kvartal, mens overskuddet før skatt økte med 4,4 millioner kroner. Green Minerals tapte 2,9 millioner kroner på driften, noe mer enn i kvartalet før, ifølge TDN Direkt.

tapte 2,9 millioner kroner på driften, noe mer enn i kvartalet før, ifølge TDN Direkt. Green Energy Group , tidligere SeaBird Exploration, mer enn doblet inntektene i tredje kvartal.

Større utslag

Blant aksjene som stiger mest fredag, er Asetek, Napatech og Otovo . Sistnevnte løftes av kraftig oppjustering fra SpareBank 1-analytiker Thomas Dowling Næss.

Vow Green Metals stiger rundt 5 prosent etter ny avtale om teknisk utstyr til Follum-prosjektet. Det er Vow som skal levere utstyret, og Vow-aksjen er opp rundt 3 prosent.

AqualisBraemar LOC , ukens selskap i Finansavisen, med 800 ansatte, lav risiko og et marked som koker, stiger nå mindre enn en 1 prosent, etter større oppgang tidligere på dagen.

Arendals Fossekompani , som har gitt Kjell Christian Ulrichsen monstergevinst, klatrer rundt 7 prosent.

ABG-analytiker Jonas Lien anbefaler å kjøpe Crayon, og har satt et kursmål mer enn 30 kroner over dagens kursnivå. Crayon-aksjen. Aksjen stiger rundt 1 prosent.

Ultimovacs og Hexagon Purus er blant aksjene som faller mest, sammen med Nel.

