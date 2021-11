Hydrogenaksje stiger etter sjefsavgjørelse

Etter to timers handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.213,39, ned 0,38 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,2 milliarder kroner.

Bevegelser

Elling Nygaard har takket ja til jobben som ny adm. direktør i hydrogenselskapet HydrogenPro fra 1. november, etter at Mårten Lunde har valgt å gå av. Aksjen er opp 3,03 prosent til 17,0 kroner.

SAS har en blytung dag på børs og er ned 12,23 prosent til 1,55 kroner. Flyselskapet har en gjeld på rekordhøye 33 milliarder svenske kroner og svir penger på høygir . Toppsjefen Anko van der Werff ga også et intervju med danske Finans.dk der han uttalte at de er nødt til å forandre SAS for å ha en fremtid.

Aker Carbon Capture leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredje kvartal, opp fra 69,31 millioner i andre kvartal, med en tilhørende EBITDA på minus 54,42 millioner kroner. Røkke-aksjen er opp 6,83 prosent til 32,2 kroner.

Vow Green Metals har signert en avtale med Lindum for tilbud eav råstoff til Follum-prosjektet. Aksjen er ned 1,19 prosent til 5,15 kroner.

StrongPoint vil starte et tilbakekjøpsprogram av opptil 500.000 egne aksjer, tilsvarende om lag 1,1 prosent av aksjekapitalen. Tech-aksjen synker 1,49 prosent til 26,4 kroner.

Zenith Energy øyner en mulighet for kraftig produksjonsoppgang fra Robbana-1-brønnen i Tunisia etter gjennomførte workover-arbeider. Olje-aksjen er opp 8,36 prosent ti 0,148 kroner.

Nordic Semiconductor suste opp 7,4 prosent forrige fredag etter fallet på 12 prosent dagen før. Aksjen korrigerer noe mandag og er ned 5,43 prosent til 250,8 kroner.

Equinor nyter godt av at oljeprisen fortsetter oppover mandag morgen, samt at det har gjort et nytt oljefunn. Energiaksjen stiger 2,23 prosent til 235,8 kroner. Oljeselskapene Okea og Aker BP er også opp henholdsvis 6,10 og 2,21 prosent.

Olje

Oljeprisen fortsetter opp mandag morgen og brent-oljen stiger 0,54 prosent, til 86,32 dollar fatet. WTI-oljen er opp 0,09 prosent til 84,62 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 85,0 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

«Stemningen er ganske god i oljemarkedet med sterk drivstoffetterspørsel i USA, kombinert med et stramt tilbud. Det fikk flere tradere til å droppe shortposisjonene», sier Tetsu Emori, adm. direktør i Emori Fund Management, til Reuters.

Etter ett år med presset drivstoffetterspørsel er forbruket tilbake på snittet de siste fem årene i USA, som er verdens størst forbruker av drivstoff.