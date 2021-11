Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.213,39, ned 0,38 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,2 milliarder kroner.

I grønt

Aker Carbon Capture leverte over 100 millioner kroner i omsetning i tredje kvartal, opp fra 69,31 millioner i andre kvartal, med en tilhørende EBITDA på minus 54,42 millioner kroner. Røkke-aksjen er opp 6,83 prosent.

Bonheur -aksjen er all time-high etter å steget over 40 prosent i år, men ABG venter at himmelferden fortsetter. Aksjen stiger 1,8 prosent etter analysen.

Equinor nyter godt av at oljeprisen fortsetter oppover mandag, samt at det har gjort et nytt oljefunn . Arctic Securities har oppjustert kursmålet noe, men vraker kjøpsanbefalingen. Energiaksjen stiger 2,23 prosent.

Oljeselskapene Okea og Aker BP er også opp henholdsvis 6,10 og 2,21 prosent. Førstnevnte har i dag startet driften på Yme-feltet.

– En viktig milepæl, sier adm. direktør Svein J. Liknes.



Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan er også klar på at man bør kjøpe oljeaksjer. Carnegie-analytikeren er ute med kjøpsanbefalinger både på Aker BP, Equinor og DNO.

Les resten av Dagens aksjetips her.

Ellers stiger kosmetikkselskapet Aqua Bio Technology 16,3 prosent og oljeserviceselskapet AqualisBraemar 10,6 prosent. Ingen nyheter bidrar til oppturen.

Elling Nygaard har takket ja til jobben som ny adm. direktør i hydrogenselskapet HydrogenPro fra 1. november, etter at Mårten Lunde har valgt å gå av. Aksjen er opp 2,9 prosent.