Tesla stiger til ny rekord på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 15.145,23 poeng mens Dow Jones står i 35.743,32 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.555,25 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,67 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 15,83.

Tesla

Ifølge CNBC har Tesla økt prisene på visse versjoner av model X og S. Samtidig har leiebilselskapet Hertz bestilt 100.000 biler fra Tesla. Mandag har det også blitt klart at Morgan Stanley jekker opp kursmålet på Tesla-aksjen fra 900 til 1.200 dollar, etter det meglerhuset omtaler som «ekstraordinær» salgsvekst, ifølge Bloomberg. Tesla-aksjen stiger 5,0 prosent til rekordhøye 955,42 dollar i åpningsminuttene.

Kvartalstall

Resultatsesongen for tredje kvartal, som nylig har blitt sparket i gang, er ventet å prege børsene de neste ukene.

«Foreløpig ligger det an til å bli nok en god sesong for selskapene, til tross for at flere selskaper har slitt med betydelige leveranseproblemer av viktige komponenter og høye råvarepriser i kvartalet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen, skriver i en rapport at problemer med forsyninger, høyere priser og mangel på arbeidskraft bidrar til å redusere veksten i USA. Hun tror prisene vil fortsette å stige dersom handelskonflikten mellom Kina og USA trappes opp.

Facebook legger frem tall

Facebook legger frem tall for tredje kvartal etter stengetid mandag. Aksjen smalt ned 5,1 prosent fredag og fortsetter ned 1,2 prosent til 320,64 dollar mandag. Smellen kom etter Snaps sjokkmelding forrige torsdag.

Olje

DNB Markets minner om at Saudi-Arabia i løpet av helgen gjentok at OPEC+ bør være forsiktige med å øke eksportvolumene utover det som allerede er kommunisert. WTI-oljen stiger 1,1 prosent til 85,05 dollar mens Nordsjøoljen omsettes for 86,35 dollar, opp 1,9 prosent.