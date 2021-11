Teslas himmelferd fortsetter

Resultatsesongen fortsatte mandag. Den globale banken HSBC overrasket positivt, idet resultatet før skatt økte med 76 prosent fra fjorårets tredje kvartal. På Hong Kong-børsen ble aksjen rundt 1 prosent mer verdt.

Kimberly-Clark, en av USAs største produsenter av blant annet husholdnings- og dopapir, skuffet derimot analytikerne med en inntjening på 548 millioner dollar, justert for ekstraordinære poster. Ledelsen viste til problemer i forsyningskjeden og en uventet kraftig oppgang i prisene på innsatsfaktorer. Topplinjen var likevel en hårsbredd over konsensusestimatet. Aksjekursen var ned med 4 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet mandag.

Otis Worldwide, som leverer heiser, rulletrapper og andre transportmaskiner for bygninger, slo analytikernes topp- og bunnlinjeforventninger med en god margin. I tillegg ble prognosene for hele året oppjustert. Aksjekursen svekket seg likevel med 3 prosent.

Denne uken skal vi dessuten få ferske tall fra en rekke amerikanske IT-selskaper, inkludert Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon og Apple. Utenfor denne sektoren vil blant andre Caterpillar, Coca-Cola, Boeing og McDonald's legge frem sine regnskap for tredje kvartal.

Tesla har allerede meldt om rekordhøye inntekter og inntjening i perioden juli-september, og dette bidro i forrige uke til å løfte aksjekursen fra 843 til 910 dollar. Ved firetiden mandag fikk aksjonærene ytterligere 5 prosent, hovedsakelig fordi Morgan Stanley jekket opp sitt kursmål fra 900 til 1200 dollar. I tillegg meldte bilutleiegiganten Hertz at den skal kjøpe inn 100.000 Tesla-biler.

For øvrig fikk vi nye makrotall fra Tyskland. Ifo Institutes spørreundersøkelse viste at miljøet i det tyske næringslivet surnet noe, som følge av problemer i forsyningskjeden. En indeks som måler dette forholdet falt fra 98,9 i september til 97,7 i denne måneden.