Oslo Børs åpner i grønt tirsdag og kvartalsrapporter preger utviklingen i åpningen.

Hovedindeksen står et par minutter handelen tok til opp 0,22 prosent til 1.217,15.

Olje

Oljeprisene snur i rødt idet børsen åpner. Brent-oljen er ned 0,1 prosent til 85,84 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 83,56 dollar.

Hovedgrunnen til oppturen de siste ukene er høy etterspørsel i USA og gjenåpning av samfunnet, men nå legger Iran-samtaler press på sentimentet.

Den iranske diplomaten Ali Bagheri Kani har i en Twitter-melding mandag sagt at han vil møte Enrique Mora i Brussel onsdag for å blåse liv i atomsamtalene igjen. En avtale vil ifølge Platts potensielt føre til at minst 1,3 millioner fat iransk olje pr. dag kommer tilbake til markedet.

Edward Moya, OANDA-analytiker, mener det ikke er lenge før vi ser oljeprisene i 90 dollar, og meglerhuset Goldman Sachs er enige.

– Prognosene for en kaldere november sørger for at energitradere gjør seg klare til et stramt marked som vil bli møtt med etterspørsel som mangler sidestykke i vinter, sier han.