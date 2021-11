NEL

Tirsdag faller Oslo Børs om lag 0,3 prosent, etter å ha åpnet i grønt.

Dagens bevegelser

Tungvekteren Hydro melder om rekordresultat og fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger på 7,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Aksjen faller allikevel 0,6 prosent.



Nel stiger 10,1 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte at Nel Hydrogen US har mottatt en ny kontrakt for PEM elektorlyse-utstyr fra det som skal vøre et ledende brenselcelle-selskap.

MPC Energy Solutions stiger 10,3 prosent etter at meglerhuset Arctic Securities tok opp dekning på selskapet med en kjøpsanbefaling og kursmål 46 kroner pr. aksje. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 29,41 kroner.

Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture faller 11,3 prosent ved lunsjtider til 29,09 kroner pr. aksje, etter at aksjen steg 9,3 prosent til 32,8 kroner på mandag, som følge av at selskapet la frem sitt kvartalsresultat. Aksjekursen ligger dermed også lavere tirsdag ettermiddag enn den gjorde før helgen, der kursen endte på 30,0 kroner.

Dagen før kvartalsfremleggelse stiger Elkem 2,4 prosent etter at meglerhuset Carnegie skrur opp forventningene til selskapet.

Gruveselskapet Akobo Minerals stiger 1,0 prosent etter at det ble tildelt retten til å oppbevare amerikanske dollar på bankkonto utenfor Etiopia.

Aker BP faller 1,6 prosent tirsdag. I en melding tirsdag formiddag meldte DNB Markets at det kutter aksjeanbefalingen fra kjøp til hold samtidig som aksjen får et kursmål på 350 kroner.

MPC Container Ships stiger 6,8 prosent etter at DNB Markets i morgentimene oppgraderte aksjen fra hold til en kjøpsanbefaling. Samtidig blir kursmålet justert ned fra 27 kroner til 24,4 kroner pr. aksje.

Kjell Inge Røkkes Aker Horizons vil hente inn nærmere 10 milliarder kroner til et nytt fornybarfond, og er allerede nær ved å sikre seg en hjørnesteinsinvestor. Selskapet la også frem gode tall for tredje kvartal. Selskapet meldte også i en separat melding at det vil satse 275 millioner på batteriproduksjon, hydrogen og andre grønne løsninger i Narvik. Ved lunsj ligger aksjen opp 4,9 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjtider tirsdag faller oljeprisene, der nordsjøoljen (brent spot) faller 0,4 prosent til 85,60 dollar fatet.

WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 83,28 dollar pr. fat.

Hovedgrunnen til oppturen de siste ukene er høy etterspørsel i USA og gjenåpning av samfunnet, men nå legger Iran-samtaler press på sentimentet.

Den iranske diplomaten Ali Bagheri Kani har i en Twitter-melding mandag sagt at han vil møte Enrique Mora i Brussel onsdag for å blåse liv i atomsamtalene igjen. En avtale vil ifølge S&P Global Platts potensielt føre til at minst 1,3 millioner fat iransk olje pr. dag kommer tilbake til markedet.

Edward Moya, OANDA-analytiker, mener det ikke er lenge før vi ser oljeprisene i 90 dollar, og meglerhuset Goldman Sachs er enige.

– Prognosene for en kaldere november sørger for at energitradere gjør seg klare til et stramt marked som vil bli møtt med etterspørsel som mangler sidestykke i vinter, sier han.