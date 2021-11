Nye rekorder på New York-børsen

Mandag klatret både S&P 500 og Dow Jones til nye rekordnoteringer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen tirsdag har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 15.307,25 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 35.840,23 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til rekordhøye 4.583,50 poeng.

«Temaet i aksjemarkedet synes fortsatt å være at solid selskapsrapportering trumfer inflasjonsuroen, og S&P steg videre med 0,5 prosent i går. I løpet av natten har det imidlertid vært en litt blandet utvikling i de asiatiske markedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,63 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 15,01.

I går steg Tesla-aksjen til rekordhøye 1.024,86 dollar etter at leiebilselskapet Hertz bestilte 100.000 biler fra Tesla. Mandag jekket også Morgan Stanley opp kursmålet på Tesla-aksjen fra 900 til 1.200 dollar, etter det meglerhuset omtaler som «ekstraordinær» salgsvekst. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 1,9 prosent til 1.044,29 dollar.

Mandag kveld presenterte Facebook sine kvartalstall, noe som sender aksjen ned 0,5 prosent til 327 dollar i tirsdagens handel.

Tall offentliggjort tirsdag viser at boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 19,7 prosent på årsbasis i august. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 20 prosent.