Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,05 prosent til 1.215,74 poeng, etter å ha ligget ned store deler av dagen.

Resultatsesong

Flere selskaper la tirsdag frem sitt resultat for tredje kvartal.

Aker Horizons endte dagen med en oppgang på 5,7 prosent. Selskapet meldte om et nytt fornybarfond samt en batterisatsing på 275 millioner.

Hydrogenselskapet Nel steg 10,5 prosent etter at selskapet mandag kveld meldte at Nel Hydrogen US har mottatt en ny kontrakt for PEM elektorlyse-utstyr fra det som skal være et ledende brenselcelle-selskap.

Crayon Group fikk en sterk omsetningsvekst som førte til oppjustert guiding fra både selskapet og Sparebank 1 Markets. Aksjen steg 0,9 prosent.

Klaveness Combination Carriers styrket bunnlinjen i tredje kvartal, og endte dagen opp 3,7 prosent.

Norsk Hydro la frem tall de selv mener er tidens beste kvartalsresultat. Resultatet før skatt ble likevel halvert siden andre kvartal i år, og aksjen endte ned 0,8 prosent.

TietoEVRY nær tredoblet resultatet før skatt mot tilsvarende kvartal året før, til tross for at omsetningen var nær uendret. Aksjen endte ned 2,7 prosent.

Zwipe steg 2,7 prosent etter at selskapet la frem sitt kvartalsresultat, som kunne vise negativ kontantstrøm. Nedgangen skal skyldes høyere aktivitet og rekruttering.

Andre bevegelser

Aker Carbon Capture steg betydelig på mandag med en oppgang på 9,3 prosent, etter at selskapet la frem sitt kvartalsresultat . Tirsdag falt dog aksjen tilbake 9,2 prosent til 29,80 kroner, og har med det falt tilbake under prisen på fredag, som var 30,0 kroner. Grunnen kan være at Fearnley gjør saftige kutt i kursmålet.

MPC Energy Solutions steg 8,8 prosent til 29,60 kroner pr. aksje etter at meglerhuset Arctic Securities tok opp dekning på selskapet med en kjøpsanbefaling og kursmål 46 kroner pr. aksje.

MPC Container Ships endte dagen opp 6,3 prosent til 21,25 kroner etter at DNB Markets i morgentimene oppgraderte aksjen fra hold til en kjøpsanbefaling. Samtidig blir kursmålet justert ned fra 27 kroner til 24,4 kroner pr. aksje.

Dagen før kvartalsfremleggelse steg Elkem 2,8 prosent etter at meglerhuset Carnegie skrur opp forventningene til selskapet.

Gruveselskapet Akobo Minerals falt 0,7 prosent etter at det ble tildelt retten til å oppbevare amerikanske dollar på bankkonto utenfor Etiopia.

Aker BP falt 1,5 prosent tirsdag til 337,4 kroner. I en melding tirsdag formiddag meldte DNB Markets at det kutter aksjeanbefalingen fra kjøp til hold samtidig som aksjen får et kursmål på 350 kroner.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) lå ved stengetid på Oslo Børs opp 0,1 prosent i løpet av dagen til 86,02 dollar.

WTI-oljen lå på 83,73 dollar fatet, en oppgang opp 0,01 prosent.