Knalltall løfter Elkem på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.202,66 poeng, ned 1,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 85,44 dollar, ned 0,8 prosent.

Equinor faller 3,3 prosent til 225,20 kroner, til tross for melding om solide inntekter og drift i tredje kvartal. Skatteregningen var imidlertid høy, og nettoresultatet endte på 1,4 milliarder dollar, ned fra 1,9 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Elkem hadde i tredje kvartal inntekter på 8,8 milliarder kroner, hvilket er det høyeste selskapet har opplevd noensinne. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på drøye 2,1 milliarder kroner. Aksjen stiger 3,5 prosent til 37,58 kroner.

Tirsdag kveld ble det klart at John Fredriksens Seadrill endelig har fått godkjent restruktureringsplanen av den amerikanske domstolen. Om 60 dager er riggkjempen ute av konkursbeskyttelse. Aksjen stiger 3,5 prosent til 1,79 kroner.

Aker Solutions omsatte for 7,3 milliarder kroner i tredje kvartal, og fikk et resultat før skatt på 111 millioner kroner. For 2021 hever selskapet guidingen fra en omsetning på 28 til 29 milliarder kroner. Aksjen stiger 4,8 prosent til 24,19 kroner.

Inkassoselskapet Axactor , hvor John Fredriksen er største eier, omsatte for 78,1 millioner euro i tredje kvartal, mot 83,3 millioner euro for et år siden. Underskuddet endte på 5 millioner euro, mot et overskudd på 12 millioner euro året før. Aksjen faller 8,7 prosent til 8,23 kroner.

I tredje kvartal omsatte 2020 Bulkers for 31,2 millioner dollar og fikk et resultat før skatt på 21,6 millioner dollar. For perioden juli, august og september får selskapets aksjonærer et utbytte på 0,97 dollar pr. aksje. Aksjen faller 2,5 prosent til 119 kroner.

Storebrand fikk et konsernresultat før amortisering på 912 millioner kroner i årets tredje kvartal, ned fra 1,01 milliarder kroner for et år siden. Aksjen faller 1,1 prosent til 89,08 kroner.

Ultimovacs har har hentet 270 millioner kroner til en emisjonskurs på 125 kroner. Aksjen faller 5,3 prosent til 131,40 kroner.