General Motors straffes etter onsdagens kvartalspresentasjon

Tirsdag steg S&P 500 og Dow Jones til nye rekordnoteringer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen onsdag har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.281,08 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 35.752,14 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.579,29 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,57 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 15,96.

Boeing og General Motors er to av selskapene som har presentert sine kvartalstall onsdag. Førstnevnte stiger 0,4 prosent mens sistnevnte faller 4,4 prosent i åpningsminuttene.

I september sank ordrer for varige goder i USA med 1,0 milliarder dollar til totalt 261,3 milliarder, viser nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet en nedgang på 1,1 prosent, ifølge Trading Economics. Ekskludert transportsektoren var økningen i september på 0,4 prosent, hvilket var i tråd med forventningene.

Samtidig har det blitt kjent at USAs handelsbalanse for varer endte på minus 96,25 milliarder dollar i september, det største noen gang siden målingene startet i 1955, ifølge Trading Economics. Eksporten sank 4,7 prosent, mens importen steg 0,5 prosent.