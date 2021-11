Deutsche Bank la onsdag frem overraskende sterke inntjeningstall for tredje kvartal, til tross for at meglervirksomheten dro inn mindre penger enn et år tidligere. Finansgiganten har nå lagt bak seg fem kvartaler på rad med overskudd. Investorene var imidlertid ikke imponert, og ved firetiden var aksjekursen ned med 6 prosent.

Heineken klarte seg bedre, med tilnærmet null endring i aksjekursen. Det nederlandske bryggerikonsernet solgte 5,1 prosent mindre øl enn et år tidligere og skuffet dermed analytikerne. Hovedårsaken var et coronarelatert fall på 37 prosent i Asia. Ledelsen opprettholdt likevel sin prognose for hele året, noe som innebærer at omsetningen fremdeles ikke har hentet seg inn til 2019-nivået.

I USA la både Google-eieren Alphabet og Microsoft frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall etter at handelen på New York-børsen stengte tirsdag. De to var ved firetiden onsdag opp med henholdsvis 3 og 4 prosent.

Også General Motors gjorde det bedre enn ventet, og i tillegg oppjusterte bilprodusenten sin 2021-prognose. Aksjekursen sank likevel med 3 prosent. De positive overraskelsene skyldtes delvis at GM har skrudd opp sine priser for å oppveie høyere produksjonskostnader. I tillegg dro konsernets finansvirksomhet inn spreke 1,1 milliarder dollar. Ledelsen nevnte for øvrig at mangel på halvledere vil fortsette å være en utfordring ut året og i andre halvår 2022.

Også den amerikanske flyprodusenten Boeing la frem tall. Her var kontantstrømmen bedre enn ventet, mens underskuddet oversteg analytikernes konsensusestimat. Aksjekursen falt med 1 prosent.

Robinhood-aksjen bød på langt mer dramatikk. Aksjekursen stupte 10 prosent, som følge av uventet svake inntekter i tredje kvartal. Handelen med kryptovaluta var særlig skuffende. Som kjent tilbyr den amerikanske megleren «gratis» handel med både digital valuta og verdipapirer. Den er særlig populær blant unge spekulanter.