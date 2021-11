Volkswagen var blant torsdagens børstapere i Europa, med et kursfall på mer enn 4 prosent. Nedturen skyldtes at den tyske bilprodusentens inntekter i tredje kvartal falt med 4 prosent fra samme periode i fjor, samtidig som driftsresultatet krympet med 12 prosent. Som for mange andre selskaper skyldtes de elendige tallene en mangel på elektroniske komponenter. Av samme grunn jekket ledelsen ned sin leveranseprognose for hele året.

Også Shell fikk juling på børsen etter å ha lagt frem en ny kvartalsrapport. Inntjeningen på 1,06 dollar pr. aksje var 35 cent lavere enn konsensusestimatet. Til sammenligning overrasket olje- og gassprodusenten positivt i de foregående tre kvartalene. Aksjekursen falt rundt 3 prosent.

Taper nummer tre var Airbus. Igjen bommet selskapet på både topp- og bunnlinjeestimatene. Torsdag ettermiddag var flyprodusentens aksjekurs likevel opp med nesten 1 prosent.

I USA gjorde Ford det langt bedre, med et kursløft på utrolige 12 prosent ved firetiden. Bilprodusenten filleristet analytikernes forventninger og oppjusterte sine prognoser for hele 2021. Paradoksalt opplyste ledelsen at økt tilgang på halvledere i kvartalet gjorde det mulig å lage flere kjøretøy.

Også Mastercard overrasket positivt. Kortgigantens aksjekurs har falt betydelig siden begynnelsen av året, så her var forventningene trolig urealistisk lave. Torsdag ettermiddag pekte pilene imidlertid oppover, med en kursoppgang på mer enn 1 prosent.

Caterpillar presenterte på sin side en uventet svak topplinje, mens bunnlinjen ble rundt 20 prosent høyere enn konsensusestimatet. Produsenten av tungt utstyr for industrien og landbruket fikk likevel et kursløft på 3 prosent. Caterpillars salg til bygg- og anleggsbransjen var særlig sterkt, og i tillegg bidrar høyere priser for landbruksprodukter til at bøndene investerer mer.