Videre skriver ABG at Kongsberg Defence fortsetter å levere veldig sterke ordre og marginer, men at de tror neste etappe i Kongsberg Gruppens "equity story" vil bli økt aktivitet i Kongsberg Maritime. De mener rapporten for tredje kvartal underbygger dette synet. ABG forventer kun å gjøre små endringer i estimatene, men gjentar sin kjøpsanbefaling av selskapet.

Vil oppjustere Orkla

Topplinjen til Orkla vokste drøyt 10 prosent i tredje kvartal, men resultatveksten var begrenset. Aksjen stiger 4,6 prosent til 81,72 kroner.

Orkla rapporterte fredag et justert driftsresultat på 1.712 millioner kroner i tredje kvartal 2021, mot et resultat på 1.571 millioner kroner i samme periode året før. På forhånd ventet analytikerne et justert driftsresultat på 1.655 millioner kroner i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

— Rapporten til Orkla var bedre enn ventet, drevet av høyere vekst og bedre marginer enn forventet i merkevarevirksomheten, sier analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets til TDN Direkt.

Under kvartalspresentasjonen fredag sa Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch at de venter å ha lukket gapet fra økte kostnader innen utgangen av første kvartal 2022.

-Jeg mener vi klarer oss ganske bra, og vi har allerede gjort flere grep for å utligne kostnadsøkningen. Vi venter å ha lukket dette gapet ved utgangen av første kvartal neste år, sa han (TDN Direkt-artikkel 08:48).

Handelsbanken Capital Markets venter å oppjustere sine Orkla-estimater med 4-5 prosent etter rapporten.

DNB Markets skriver i en oppdatering at de anser dette som en positiv rapport, med bedre tall en konsensusestimatene og uten viktige endringer i utsiktene. De forventer å oppjustere sitt 2021-estimat for driftsresultatet med 1-2 prosent, og har fra før av en kjøpsanbefaling på aksjen.

Aksjer som faller

Sent torsdag kveld solgte BW Offshore 20 millioner aksjer i BW Energy til en kurs på 28,00 kroner. Sluttkursen torsdag var 33,30 kroner. Fredag dundrer BW Energy-aksjen ned 15,9 prosent til 28,0 kroner, som dagens foreløpig mest omsatte. BW Offshore faller 5,8 prosent til 28,26 kroner.

Scatec fikk et resultat før av- og nedskrivninger på 767 millioner kroner i tredje kvartal. Det er mer enn en dobling fra samme periode i fjor. Aksjen faller 0,6 prosent til 168,65 kroner.

PoLight økte inntektene, men tapte enda mer penger i tredje kvartal. Det sender aksjen ned 7,4 prosent til 113,00 kroner.

Scana la bak seg et kvartal som viser en forverring av resultatene samtidig som ordrereservene krymper. Det tynger aksjen, som er ned 8,8 prosent til 1,56 kroner.

Oljeprisen faller

Etter å ha ligget i overkant av 86 dollar tidligere i uken er oljeprisen fredag ned 0,9 prosent til 83,76 dollar. WTI-oljen faller 0,3 prosent til 82,79 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 85,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.