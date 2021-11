USA-børsene spås ned fra start

Både Nasdaq og S&P 500 steg til ny all-time high torsdag. Fredag peker futures ned og Dow Jones ligger an til å åpne med en nedgang på 0,25 prosent, mens Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,8 prosent. For den bredere S&P 500 peker futures mot en nedgang på 0,6 prosent.

SISTE: Etter 15 minutters handel er Dow Jones uendret på 35.746,000, mens Nasdaq faller 0,6 prosent 15.358,58og S&P 500 er ned 0,3 prosent til 4.583,16.

To oljeselskaper har allerede lagt frem kvartalstall fredag og Exxon Mobil slo forventningene med knapp margin. Aksjen stiger 1,5 prosent til 65,25 dollar i førhandelen.

Mangedoblede gasspriser og nesten doblede oljepriser preget Chevrons rapport for tredje kvartal. Aksjen stiger 2,8 prosent til 98,91 dollar.

Fredag legger selskaper som RCL, Philips 66, Colgate, AON og AbbVie frem kvartalstall.

Apple og Amazon faller

Størst spenning knytter det seg til Apple og Amazon, som begge la frem svakere kvartalstall enn ventet torsdag etter stengetid i New York.

Apple-aksjen er ned 3,6 prosent til 147,11 dollar i førhandelen, mens Amazon-aksjen er ned 4,5 prosent til 3-292 dollar etter også å ha kommet med en skuffende guiding for det kritiske fjerdekvartalet, som inkludere juleferien, ifølge TDN Finans.

Ferske nøkkeltall

CNBC skriver at de fleste investorene trakk på skuldrene av torsdagens BNP-rapport.

— BNP fortalte oss det vi allerede visste, nemlig at økonomien avtok betraktelig i tredje kvartal. Den gode nyheten er at vi forventer de neste kvartalene til å mer enn veie opp for nedgangen ettersom covid-19-trendene fortsetter å forbedre seg, sier Ryan Detrick i LPL Financial ifølge TDN Finans.

Fredag har det også kommet flere viktig, økonomiske nøkkeltall, uten store overraskelser.

Renter, olje og gull

Oljeprisen er ned og lettoljen faller 1,4 prosent til 81,64 dollar. Gullprisen faller også 1,4 prosent til 1.778,50 dollar. Bitcoin er opp 0,5 prosent til 60.891 dollar, mens Ethereum er opp 0,4 prosent til 4.303 dollar.

10-års renten stiger med fire basispunkter til 1,62 prosent, mens 30-års renten er opp 1,4 basispunkter til 1,999 prosent.