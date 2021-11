Microsoft passerte Apple

Microsoft-aksjen steg 1,3 prosent til 328,50 dollar og ny all-time high fredag kveld. Selskapet la tidligere i uken frem kvartalstall som viste at det for første gang hadde et resultat på over 20 milliarder dollar i et kvartal.

På samme tid fredag falt Apple-aksjen 3,3 prosent til 147,58 dollar etter ikke å ha innfridd i et kvartal for første gang siden 2018. Med det passerte Microsoft nok en gang Apple i børsverdi.

Børsverdien på Microsoft var da 2.466 milliarder dollar, mens Apple ble henvist til andre plass med en børsverdi på 2.440 milliarder dollar. Om det står seg ut dagen er imidlertid for tidlig å si.

Tesla-aksjen steg også til ny all-time high, etter en oppgang på 1,2 prosent til 1.090,31 dollar. Det verdsatte selskapet til 1.095 milliarder dollar. Det er likevel et stykke opp til Amazon, som selv om aksjen falt 3,2 prosent til 3.337,97 dollar har en børsverdi på 1.690 milliarder dollar.

Netflix steg til 681,20 dollar på det meste. Også det ny all-time high. Den forrige rekorden ble satt torsdag og lød på 674,05 dollar. NVIDIA stiger 1,2 prosent til 254,71 dollar. Også det ny all-time high.

I motsatt ende dundret Starbucks-aksjen ned 7,2 prosent til 105,11 dollar på kvartalstall som ikke var helt som ventet. Det var det største fallet på en dag for aksjen siden juni i fjor, ifølge Marketwatch.

Dow Jones var tilnærmet uendret med en oppgang på 0,07 prosent til 35.756,48. Nasdaq falt 0,2 prosent til 15.411.03 og S&P 500 var tilnærmet uendret med en nedgang på 0,03 prosent til 4.594,86.

Kryptovalutaen Ethereum var også i all-time high etter en oppgang på 3,6 prosent til 4.444,44 dollar. Bitcoin var opp 3,0 prosent til 62.391 dollar.