Mandag ettermiddag stiger de toneangivende indeksene på Wall Street fra start.

Etter ti minutters handel ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,1 prosent.

Reuters skriver ifølge TDN Direkt mandag at den gode resultatsesongen har gjort at investorene ser forbi et variabelt makrobilde. Denne uken rettes fokus mot møtet i Federal Reserve 2. og 3. november, hvor det forventes at de skal annonsere en reduksjon av verdipapirkjøp med 15 milliarder dollar i måneden, av totalt 120 milliarder i måneden.

TDN skriver videre at det økende inflasjonspresset gjør at markedet har begynt å prise inn rentehevinger neste år. November og desember er historisk blant de sterkeste månedene for aksjer, men ifølge Reuters kan mer haukete tendenser fra Fed overraske markedet.