To hydrogenaksjer opp tosifret

Oslo Børs startet uken sterkt og hovedindeksen endte i 1.210,83, opp 1,51 prosent. Det ble omsatt aksjer for 6 milliarder kroner.

Aksjemarkedet har nådd nye høyder, godt hjulpet av bedre enn ventet inntjening. Fortsatt gode utsikter for bedriftenes inntjening er én grunn til at økonomene i Nordea Markets holder på overvekt av aksjer versus obligasjoner.

«Aksjer er også attraktivt priset når en ser aksjer i forhold til rentenivået», heter det i en fersk rapport skrevet av seniorstrateg Joachim Bernhardsen og sjefanalytiker Eric Bruce.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 0,1 prosent til 84,44 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1 prosent til 84,13 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 82,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor steg 3,4 prosent, og Aker BP endte opp 2,8 prosent.

Analytiker Teodor-Sveen Nilsen blåser nytt liv i oppkjøpsryktene rundt førstnevnte. Han tror et snart gjeldfritt Equinor rigger seg for store oppkjøp, og særlig et selskap på Oslo Børs er «perfect match».

– Gigantoppkjøp er rett rundt hjørnet, sier han til Finansavisen.



Opptur

Endur gikk rett til topps og klatret hele 14,8 prosent etter imponerende handelsoppdatering for tredje kvartal. Selskapet legger frem endelig kvartalsrapport 16. november.