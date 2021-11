Ny børsrekord i USA

S&P 500 var tilnærmet uendret ved firetiden mandag, etter å ha vært helt oppe i rekordhøye 4.620 tidligere på dagen. Den amerikanske børsindeksen la bak seg en økning på 7 prosent i oktober, men falt mer enn 4 prosent i september. Også Dow Jones-indeksen var mandag høyere enn noen gang tidligere.

Sterke kvartalstall bidro til at pilene pekte oppover i oktober. Hittil har rundt halvparten av S&P 500-selskapene presentert sine regnskap for tredje kvartal, og av disse har mer enn 80 prosent slått analytikernes inntjeningsforventninger.

Resultatsesongen fortsetter i denne uken, og dessuten skal USAs sentralbank diskutere pengepolitikk tirsdag og onsdag. I markedet ventes uttalelser om at Fed skal begynne å avvikle sitt program med månedlige obligasjonskjøp, samt kommentarer rundt dagens relativt høye inflasjonstakt. På fredag får vi dessuten en ny amerikansk jobbrapport, og den kan gi føringer for landets fremtidige pengepolitikk.

I terminkontraktmarkedet prises det nå inn langt mer innstramning enn det som var tilfellet for bare noen uker siden. CME Groups analyse viser at en styringsrente på minst 0,75 prosentpoeng – tilsvarende tre hevinger på et kvart prosentpoeng – regnes som mest sannsynlig ved utgangen av 2022. Traderne ser en 53 prosent sjanse for et slikt utfall, mot 26 prosent for en måned siden. I tillegg prises det inn en 69 prosent sjanse for en første renteheving i midten av juni neste år.

For øvrig la Ryanair frem sitt første kvartal med overskudd siden pandemien begynte i fjor. For hele året venter ledelsen imidlertid et tap på opptil 200 millioner euro, som følge av at billettprisene trolig må senkes for å fylle fly denne vinteren. Også bunnlinjen på 225 millioner euro i tredje kvartal skuffet. Ved firetiden var flyselskapets aksjekurs likevel opp med mer enn 2 prosent.