(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned tirsdag morgen.

Etter en halvtimes handel står hovedindeksen i 1.199,81, ned 0,91 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 756 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,54 prosent til 84,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent til 84,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 84,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor er foreløpig uendret på 221,00 kroner, mens Aker BP faller 0,18 prosent til 329,00 kroner.

Analytiker Teodor-Sveen Nilsen blåser nytt liv i oppkjøpsrykter. Han sa mandag til Finansavisen at han tror et snart gjeldfritt Equinor rigger seg for store oppkjøp, og særlig ett selskap på Oslo Børs er «perfect match».

Opptur

DLT klatrer tirsdag morgen 10,89 prosent til 11,20 kroner. Selskapet meldte i morges at Rhodium Enterprises, en av eiendelene i transaksjonen som dannet DLT i mars 2021, nå har søkt om en børsnotering på Nasdaq i USA.



Hexagon Purus stiger 6,79 prosent til 32,78 kroner. Selskapet la i morges frem tall for tredje kvartal. Omsetningsveksten fortsatte, men også tapene økte.

Også to andre hydrogen-aksjer styrkes. Everfuel endte i går opp 10,3 prosent, og fortsetter tirsdag oppgangen ytterligere 12,78 prosent til 60,90 kroner.

HydrogenPro la mandag på seg 12,9 prosent, og stiger nå ytterligere 4,76 prosent til 22,00 kroner.

Self Storage Group fortsatte veksten i tredje kvartal, og leverte rekordhøy omsetning og EBITDA. Aksjen er opp 3,75 prosent til 30,40 kroner.

Gårsdagens største børsvinner, Endur , endte opp 14,8 prosent etter imponerende handelsoppdatering for tredje kvartal. Tirsdag stiger aksjen ytterligere 6,85 prosent til 0,78 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det mye rødt. Unntakene er Nel, som klatrer 2,96 prosent til 19,82 kroner, og Norwegian, som styrkes 2,21 prosent til 11,20 kroner. Yara er opp 0,70 prosent til 443,60 kroner.

Faller

Blant tungvekterne faller Kahoot 4,20 prosent til 47,86 kroner, mens Norsk Hydro er ned 2,14 prosent til 62,30 kroner.

Lakseaksjene Mowi og SalMar er ned henholdsvis 2,33 prosent til 239,10 kroner og 2,02 prosent til 621,00 kroner.