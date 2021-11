Oslo Børs faller tirsdag litt tilbake fra mandagen, og ligger ved lunsjtider ned 0,5 prosent til 1.204,26 poeng.

Dagens bevegelser

Schibsted -aksjen faller 1,8 prosent til 427,90 kroner på børsen etter at UBS nedgraderte aksjen fra nøytral til kjøp. Kursmålet ble samtidig kuttet fra 490 kroner til 470. Nedgraderingen reflekterer meglerhusets lavere kursmål på Adevinta, lavere EBITDA-estimat for 2022 og høyere netto gjeld, opplyses det.

Kahoot-aksjen faller om lag 3,5 prosent tirsdag. Ifølge shortregisteret til Finanstilsynet har tre utenlandske hedgefond short-posisjon i selskapet tilsvarende 2,11 prosent av utestående aksjer. Aksjen har falt mer enn 30 prosent på under to måneder, og ned om lag 50 prosent YTD.

Blokkjedeteknologiselskapet DLT ligger ved lunsjtider an til å bli dagens børsvinner, med en oppgang på 15,5 prosent til 11,66 kroner. Selskapet meldte i morges at Rhodium Enterprises, en av eiendelene i transaksjonen som dannet DLT i mars 2021, nå har søkt om en børsnotering på Nasdaq i USA.

Hexagon Purus stiger 3,0 prosent til 31,61 kroner. Selskapet la i morges frem tall for tredje kvartal. Omsetningsveksten fortsatte, men også tapene økte.

Self Storage Group fortsatte veksten i tredje kvartal, og leverte rekordhøy omsetning og EBITDA. Ved lunsj ligger aksjen opp 4,4 prosent til 30,60 kroner.

Gårsdagens børsvinner, Endur , endte opp 14,8 prosent etter imponerende handelsoppdatering for tredje kvartal. Tirsdag åpnet aksjen med en oppgang på nesten ti prosent, før den roet seg noe og ligger ved lunsjtider opp 1,9 prosent til 0,74 kroner pr. stykk.

Av tungvekterne på børsen (de mest likvide selskapene), er det Nordic Semiconductor som stiger mest, med en oppgang på 2,2 prosent til 256,50 kroner, etterfulgt av Yara med en oppgang på 1,9 prosent til 449,00 kroner.

Kronekursen svekker seg noe tirsdag, der den faller 0,05 kroner mot euroen og 0,04 kroner mot amerikanske dollar. Kryptovalutaen bitcoin stiger 3,7 prosent til 63.202 dollar.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje ligger ved lunsjtider opp 0,2 prosent på dagsbasis til 84,66 dollar fatet.

WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 83,89 dollar.

Equinor er faller 0,4 prosent til 220,15 kroner, mens Aker BP faller 1,8 prosent til 327,00 kroner.

Analytiker Teodor-Sveen Nilsen blåser nytt liv i oppkjøpsrykter. Han sa mandag til Finansavisen at han tror et snart gjeldfritt Equinor rigger seg for store oppkjøp, og særlig ett selskap på Oslo Børs er «perfect match».