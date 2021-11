Tesla faller markant på New York-børsen

Mandag steg Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 til nye rekordnoteringer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen tirsdag har Nasdaq-indeksen falt 0,1 prosent Dow Jones er tilnærmet uforandret mens S&P 500 stiger 0,1 prosent.

Pfizer leverte et resultat etter skatt på 8,1 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 1,5 milliarder dollar året før. Inntektene mer enn doblet seg fra 10,3 til 24,1 milliarder dollar. Aksjen stiger 3,9 prosent i åpningsminuttene.

Ifølge et Bloomberg-oppslag i forrige uke skulle leiebilselskapet Hertz ha bestilt 100.000 Tesla Model 3 . En anslått kontraktssum på 4,2 milliarder dollar gjør dette til den største bestillingen av elbiler noensinne. Nå viser det seg at Tesla ennå ikke har signert kontrakten med Hertz. Tesla-aksjen faller 4,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,2 prosent til 16,44.

«Oppgangen i aksjemarkedet i det siste må ses i sammenheng med at mer enn 80 prosent av selskapene i S&P har rapportert resultater for tredje kvartal som har vært bedre enn ventet på forhånd», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den amerikanske sentralbanken starter i dag sitt to dager lange rentemøte. Roger Berntsen i Nordnet mener er naturlig å anta at Fed vil være mer offensiv enn tidligere, gitt de underliggende positive drivkreftene i økonomien.