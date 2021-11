Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en nedgang på 0,31 prosent til 1.207,07 poeng.

Dagens bevegelser

Oppdrettselskapet Atlantic Sapphire endte dagen med en oppgang på 7,3 prosent etter at selskapet meldte at Runar Vatne kjøpte en kvart million aksjer for til sammen 11,4 millioner kroner.

Blokkjedeteknologiselskapet DLT ble dagens børsvinner med god margin, etter at aksjen steg 25,5 prosent til 12,68 kroner. Selskapet meldte i morges at Rhodium Enterprises, en av eiendelene i transaksjonen som dannet DLT i mars 2021, nå har søkt om en børsnotering på Nasdaq i USA.



Kahoot-aksjen falt 5,4 prosent tirsdag. Ifølge shortregisteret til Finanstilsynet har tre utenlandske hedgefond short-posisjon i selskapet tilsvarende 2,11 prosent av utestående aksjer. Aksjen har falt mer enn 30 prosent på under to måneder, og ned om lag 50 prosent YTD.

Schibsted -aksjen endte dagen ned 0,9 prosent til 432,00 kroner på børsen etter at UBS nedgraderte aksjen fra nøytral til kjøp. Kursmålet ble samtidig kuttet fra 490 kroner til 470. Nedgraderingen reflekterer meglerhusets lavere kursmål på Adevinta, lavere EBITDA-estimat for 2022 og høyere netto gjeld, opplyses det.

Self Storage Group fortsatte veksten i tredje kvartal, og leverte rekordhøy omsetning og EBITDA. Aksjen steg 4,1 prosent til 30,50 kroner.

Gårsdagens børsvinner, Endur , la mandag frem en imponerende handelsoppdatering for tredje kvartal. Tirsdag åpnet aksjen med en oppgang på nesten ti prosent, før den roet seg og endte med en nedgang på 2,5 prosent.

Kronekursen svekket seg noe tirsdag, der den faller 0,06 kroner mot euroen og 0,05 kroner mot amerikanske dollar. Kryptovalutaen bitcoin lå ved børsslutt opp 4,2 prosent til 63.508 dollar.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje lå ved stengetid på Oslo Børs ned 0,4 prosent til 84,27 dollar fatet.

WTI-oljen falt 0,7 prosent til 83,28 dollar.

Energisektoren (OBX Energy) falt 0,9 prosent i løpet av dagen. Børslokomotivet Equinor endte ned 0,7 prosent, Nel 3,9 prosent og Aker BP 1,1 prosent. Okea falt 3,7 prosent.