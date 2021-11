Sjømataksje suser opp etter sterke kvartalstall

Link Mobility leverte en omsetningsvekst på 37 prosent til 1.112 millioner kroner i tredje kvartal, inkludert oppkjøpte enheter. Den organiske inntektsveksten i lokal valuta var på 16 prosent og i tråd med vekstmålet på mellomlang sikt, men bunnlinjen ble ytterligere svekket. Aksjen faller 9,08 prosent til 26,09 kroner.

Bewi leverte i tredje kvartal inntekter på rekordhøye 193 millioner euro. Topplinjeveksten fra samme periode i fjor kom dermed inn på 58 prosent, hvorav 43 prosentpoeng er organisk vekst drevet av høyere volumer og salgspriser i alle segmenter, som en følge av sterk etterspørsel. Aksjen er opp 96,43 prosent de tre siste månedene, men faller 5,17 prosent til 55,0 kroner.

Fingeravtrykkssensorprodusenten Next Biometrics tjente 3,5 millioner kroner mindre i år enn i fjor – ned til 11,7 millioner fra 15,2 millioner. Tross nedgangen på topplinjen endte driftsresultatet med mindre tap enn i fjor. Tech-aksjen er ned 4,61 prosent til 6,41 kroner.

Philly Shipyards resultat før skatt falt med 7 millioner dollar i tredje kvartal, og det er ventet at det vil nå full kapasitet i første halvdel av 2022. Aksjen er ned 6,44 prosent til 55,20 kroner.

Ronny Bøhn, adm. direktør i Carbon Transition og tidligere Axxis Geo Solutions, har valgt å steppe ned fra lederrollen i selskapet. Aksjen er opp 1,49 prosent til 1,22 kroner.

Hele Ærfugl-feltet er nå i produksjon, og Aker BP s adm. direktør mener timingen for oppstart er svært god. Oljeaksjen stiger 0,64 prosent til 331,6 kroner.

Olje

Oljeprisen synker onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,48 prosent til 83,32 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,27 prosent til 82,38 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,36 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

«Råoljeprisene faller etter at API kan rapportere om den sjette uken på rad med oppbygging av råoljelagre. I tillegg bønnfaller Biden-administrasjonen OPEC+ om å pumpe mer før USA skal utnytte petroleumsreservene», sier Edward Moya, senioranalytiker i Oanda, til Reuters.

OPEC+ skal møtes på torsdag for å gjennomgå retningen fremover, og det er ventet at de vil bekrefte planene for månedlige økninger.