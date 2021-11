Onsdagens børstapere stuper 14 prosent etter kvartalspresentasjonen

- - - - - -

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.208,32 poeng, opp 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,05 milliarder kroner.

OPEC+ skal møtes på torsdag for å gjennomgå retningen fremover, og det er ventet at de vil bekrefte planene for månedlige økninger. Et fat Nordsjøolje omsettes for 83,04 dollar, ned 1,2 prosent. Equinor faller 0,6 prosent til 218,05 kroner mens Aker BP klatrer 0,5 prosent til 331 kroner.

I årets tredje kvartal fikk Multiconsult et EBITDA-resultat på 94,1 millioner kroner, ned fra 148,1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen falt fra 19,8 prosent i tredje kvartal i fjor til 12,2 prosent i år. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at overgangen fra en pandemipreget arbeidssituasjon til en mer normal hverdag har bidratt til en noe treg oppstart etter sommeren. Aksjen faller 14,4 prosent til 154 kroner.

Link Mobility leverte en omsetningsvekst på 37 prosent til 1,11 milliarder kroner i tredje kvartal, inkludert oppkjøpte enheter. Resultat før skatt endte på minus 46,1 millioner kroner, mot et negativt resultat på 63,5 millioner kroner for et år siden. Aksjen faller 14,1 prosent til 24,65 kroner.

Grieg Seafood økte omsetningen med 45 prosent, til 1,33 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 917 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Det samlede driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler endte på 149 millioner kroner, mot et tap på 14 millioner i fjor. Aksjen stiger 4,7 prosent til 94,60 kroner.

I tredje kvartal omsatte Bewi for rekordhøye 193 millioner euro, opp fra 122,1 millioner euro i samme periode året før. Selskapet fikk et resultat før skatt på 17,5 millioner euro, mot 7,9 millioner euro for et år siden. Aksjen faller 5,2 prosent til 55 kroner.

Norwegian økte kapasiteten med 195 prosent i oktober, sammenlignet med fjoråret, og fraktet 1,2 millioner passasjerer i forrige måned. Kabinfaktoren endte på 82,7 prosent, mot 55,3 prosent på samme tid i 2020. Aksjen faller 2,8 prosent til 11,11 kroner.