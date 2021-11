Rolig start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret, Dow Jones har falt 0,2 prosent mens S&P 500 er ned 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,54 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,3 prosent til 16,23.

Klokken 19.00 norsk tid offentliggjøres rentebeslutningen fra Federal Reserve.

«Fed har understreket at det ikke er noen automatisk kobling mellom nedtrappingen og tidspunktet for den første renteøkningen», skriver Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport.

Analytikerne er noe delt, og ifølge Bloomberg venter et hårfint flertall at sentralbanksjef Jerome Powell sitter i ro frem til starten av 2023. De øvrige venter renteøkning i 2022.

«Flere land har nå begynt å sette opp sine styringsrenter etter en lengre periode med rekordlave renter. Styringsrenten i USA (Fed Funds Rate) er for øvrig ikke ventet å bli satt opp med det første, dog det ligger i kortene at rentebanen vil bli jekket opp som en følge av positive utviklingstrekk i amerikanske økonomi», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte i oktober med 571.000, viser tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 400.000. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.

Oppdatert klokken 14.50: Den endelige innkjøpssjefsindeksen i USA endte på 57,6 i oktober, opp fra 55,0 i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 57,3.

Oppdatert klokken 15.05: Industriordrene i USA økte med 0,2 prosent på månedsbasis i september. Det var ventet at industriordrene ville være uendrede.