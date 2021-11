Krakk i teknologiaksje etter kvartalstall

- - - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.216,25 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 6,3 milliarder kroner. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,12 dollar, ned 2,3 prosent. Equinor gikk opp 0,4 prosent mens Aker BP falt 0,6 prosent.

Selskaper som Kahoot, Hydro og DNB gikk opp henholdsvis 4,5 prosent, 2,9 prosent og 1,9 prosent.

Link Mobility leverte en omsetningsvekst på 37 prosent til 1,11 milliarder kroner i tredje kvartal, inkludert oppkjøpte enheter. Resultat før skatt endte på minus 46,1 millioner kroner, mot et negativt resultat på 63,5 millioner kroner for et år siden. Aksjen stupte 22,7 prosent til 22,20 kroner.

I årets tredje kvartal fikk Multiconsult et EBITDA-resultat på 94,1 millioner kroner, ned fra 148,1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA-marginen falt fra 19,8 prosent i tredje kvartal i fjor til 12,2 prosent i år. Aksjen falt 15,6 prosent til 152 kroner.

Grieg Seafood økte omsetningen med 45 prosent, til 1,33 milliarder kroner i tredje kvartal, mot 917 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Det samlede driftsresultatet før verdijustering knyttet til biologiske eiendeler endte på 149 millioner kroner, mot et tap på 14 millioner i fjor. Aksjen gikk opp 5,1 prosent til 95 kroner.

I tredje kvartal omsatte Bewi for rekordhøye 193 millioner euro, opp fra 122,1 millioner euro i samme periode året før. Selskapet fikk et resultat før skatt på 17,5 millioner euro, mot 7,9 millioner euro for et år siden. Aksjen falt 5,5 prosent til 54,80 kroner.

Norwegian økte kapasiteten med 195 prosent i oktober, sammenlignet med fjoråret, og fraktet 1,2 millioner passasjerer i forrige måned. Kabinfaktoren endte på 82,7 prosent, mot 55,3 prosent på samme tid i 2020. Aksjen falt 3,7 prosent til 11 kroner.

Visa og Mastercard har sertifisert TrustedBio fingeravtrykksløsningen fra Idex Biometrics. Samtidig har Zwipes teknologipartner Idemia oppnådd sertifisering fra Visa og Mastercard for sitt F.CODE biometriske betalingskort. Idex endte uforandret mens Zwipe gikk opp 7,2 prosent.